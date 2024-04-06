Yozgat ‘ta Kadir Gecesinde camiler doldu, eller semaya açıldı, dualar edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Yozgatlı vatandaşlar camileri doldurarak, bu mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kadir Gecesinde başta Çapanoğlu Büyük Cami ve Bilal Şahin Cami olmak üzere bütün camilerde tekbir, salat-ü selam ve dualar edildi.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Bilal Şahin Caminde, teravih namazından öncesinde “Kadir Gecesi” hakkında sohbette bulundu.

Bilal Şahin Camindeki vaazında Gülden; “Ne büyük bir nimet, bir Kadir Gecesi'ne daha kavuştuk. Ne büyük bir rahmet, Rahmetin tecellisi olan Cebrail (as)'in Rabbimizin inayetiyle dünya semasına indiği bir geceyle buluştuk. Ne büyük bir mağfiret, affa uğrayabileceğimiz bir gece daha bizlere nasip oldu. Bizlere nimetlerini bahşeden, sayısız lütuflarla bize rahmet eden, bağışlanmamız için bizlere fırsatlar yaratan ve bizleri mübarek bir güne kavuşturan Allah-u Teala (cc)'ya sonsuz kez şükrediyoruz. Bu gece, ihya edildiği zaman bin aydan, bir ömürden daha hayırlı bir gece. Bu gece, Yüce Rabbimizin inayetiyle meleklerin, Cebrail (as)’in yeryüzüne indiği bir gece. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in gönlümüze, dünyamıza, âleme doğduğu bir gece. Bu gece, Rahmet-i İlahiye tecelli etti. Bu gece, Kadir Gecesi. Bu gece, Kur’an gecesi. Bu gece, bağışlanma gecesi. Bu gece, bir ömre bedel ibadetlerle Rabbimize yönelme gecesi” ifadelerini kullandı.

Müftü Gülden, Kadir Gecesi’nin anlam ve önemini belirtiği vaazında bu gecenin duayla, tövbeyle, ibadetle, namazla ihya edilerek değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu geceyi televizyon ve sosyal medya ile meşgul olarak değil, ibadet ve tefekkür ile geçirelim. Gazze’deki, Doğu Türkistan'daki ve tüm dünyada zulüm gören kardeşlerimize dua edelim. Kadir Gecesi’nin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine ve insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olması temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KADINLAR ÖZEL PROGRAM

Yozgat İl Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi'nde kadınlara yönelik program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Türk Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şubesi Kadın ve Gençlik kolları ile İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğretici ve öğrencilerinin hazırladığı kadınlara özel Kadir Gecesi programı yoğun katılım ile gerçekleşti.

İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner'in Kadir Gecesi'nin önemi hakkında sohbet yaptığı programa İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğretici ve öğrencileri, çok sayıda Kur’an kursu öğreticisi ile vatandaşlar katıldı.

Kur`an-ı Kerim tilavetleri, salâvatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Kadir Gecesi Özel Programı yapılan hatim dualarının ardından sona erdi.