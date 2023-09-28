Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Sağlık Grup Başkanı Sultan Işık, Bölge Trafik İstasyon Amiri Emre Durmaz, S.S Maden-Tur Kooperatif Başkanı Mesut Durmaz, Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Jandarma Trafik personelleri, rehber personeller ve servis şoförleri katıldı.

Katılımcılar, taşımalı eğitim sürecinin tüm paydaşlarının işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda ele alınan başlıca konuları ise şu şekilde:

Okul servisleri ve taşımalı eğitim servis araçlarında trafik güvenliği tedbirleri.

Servis şoförlerinin davranışları ve öğrencilerle iletişim kuralları.

Taşıma sürecinde servis şoförleri ve rehber personelin uyması gereken kurallar ve dikkat etmesi gereken hususlar.

Olası olumsuz durumlarla başa çıkma stratejileri.

Okul kuralları ve trafik kazası nedenleri ve alınacak önlemler.

Güvenli araç kullanımı ve sürüş psikolojisi.

Trafik kuralları ve araçlarda bulundurulması gereken belgeler.

Araç gereçlerin bakımı ve trafik adabı.

Öğrenci sağlığına yönelik servislerde alınması gereken tedbirler ve ilk yardım.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Toplantının, taşımalı eğitim sürecinin daha güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak önemli bilgilerin paylaşıldığı bir platform olmuştur. Katılımcılara teşekkür ediyorum, bu tür etkinliklerin devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)