1954 yılında ilkokulu başarıyla bitiren Bilal Şahin, Niğde-Aksaray Teknik Ziraat Okulu’nu kazanarak 1958 yılında mezun oldu. Eğitimi sonrası çeşitli görevlerde bulunan Şahin'in kariyer yolculuğu şöyle gelişti:

1958-1959: Sorgun İlçesi’ne bağlı Çamurlu köyü ilkokulunda vekil öğretmenlik yaptı.

1959-1961: Toprak Mahsulleri Ofisi Sekili Ajansı Müdürlüğü’nde tesellüm memuru olarak çalıştı.

1961-1963: Vatani görevini tamamladı.

1964: Maliye Teşkilatı’na memur olarak girdi. İki yıl bu teşkilatta memur olarak, ardından üç yıl Müftülükte personel şefi olarak görev yaptı.

1969: Almanya'ya işçi olarak gitti. Burada dokuz ay dil eğitimi aldı ve hemşerilerini organize etme çabasına girişti.

YİBİTAŞ'IN KURULUŞU

Bilal Şahin, Almanya'da geçirdiği yoğun sürecin ardından 33 arkadaşı ile birlikte 23 Ocak 1973 tarihinde Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan YİBİTAŞ’ı kurdu. YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayii A.Ş.'nin ilk yatırımı Sarayköy/Yozgat'ta kurulan çimento fabrikası oldu. Şirket, zamanla Kraft Torba, Un, Yem ve Tuğla fabrikaları gibi üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 17 şirketlik bir topluluğa dönüştü.

ESENLİ KASABASI VE SOSYAL SORUMLULUK

Bilal Şahin, doğduğu yer olan Dedik Köyü'nün, Gelingülü Barajı suları altında kalmasından sonra Esenli Kasabası olarak yeniden imar edilmesine öncülük etti. Esenli Kasabası’nın alt yapısı, eğitim ve öğretim tesisleri, sosyal ve idari yapıları, ibadet yerleri ile modern bir yerleşim yeri haline gelmesini sağladı. Bugünlerde ise kasabanın ilçe statüsüne kavuşması için çabalarını sürdürmektedir.

AİLE HAYATI

Bilal Şahin, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ailede yetişmiş, hayatını bu ideale adamıştır. Şahin, 3 kız, 2 erkek evlat ve 8 torun sahibidir.

Bilal Şahin, toplumsal ve ekonomik alanlardaki katkılarıyla, doğduğu topraklara olan bağlılığı ve hizmetleriyle örnek bir isim olarak tanınmaktadır.