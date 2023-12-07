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Toplantıda, yerel medya için resmi ilan fiyatlarına yapılan yüzde 100'lük zamın sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Ayrıca, Şubat ayında internet medyasıyla ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği açıklandı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, genel kurula katılarak gazete ve haber siteleri sahiplerinin taleplerini iletti. BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'a bu talepleri ileterek, internet haber siteleriyle ilgili yapılan düzenlemelerin yerel medyada gazetecilik bilincini canlandırdığı görüşünü savundu. Erkılınç, internet haber sitelerini dikkatle izlediklerini ve BİK Analitik'in kendini kanıtladığını ifade etti. Bot kullanımıyla ilgili sorunlara da değinen Erkılınç, şimdilik bir müeyyide uygulanmadığını ancak bu konuda zamanla düzenleme yapabileceklerini belirtti.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, resmi ilan fiyatlarına yapılan zamın memnuniyet verici olduğunu belirterek, yerel gazetelerin zorlu bir mücadele içinde olduğunu ve desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. Yerel gazetelerin ömrünü uzatmak için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Dim, internet haber siteleriyle ilgili yaşanan zorluklara da değinerek, kriterlerin kademeli hale getirilmesi önerisini dile getirdi.

Genel Müdür Erkılınç ise kriterlere göre kademeli ilan verilmesi önerisinin olumlu bir düşünce olduğunu belirterek, bu konunun Şubat 2024’te yapılacak genel kurulda gündeme gelebileceğini ifade etti.

Toplantının son bölümünde, BİK'e yönelik sistematik yıpratma politikalarına da değinildi. Mehmet Ali Dim, bazı meslek örgütleri ve medya kuruluşları tarafından BİK'e karşı yapılan eleştirilerin kurumu olumsuz etkilediğini belirtti. Ancak, kurumun genel kurulu ve yönetiminin sorunlara karşı duyarlı olduğunu ve bu sorunların aşılacağına inandığını ifade etti.