Berhan Şimşek, adını sıklıkla duyduğumuz ve son zamanlarda gündemde olan isimlerden biri. Türk sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimcisi olan Berhan Şimşek hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte Berhan Şimşek’in hayatı ve biyografisi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek gözaltına alındı. Şimşek, ifade vermeye çağrıldığı bir davaya gitmediği için gözaltına alındı. . Peki, Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Berhan Şimşek hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BERHAN ŞİMŞEK’İN HAYATI VE KARİYERİ

1958 yılında Bayburt'ta doğan Berhan Şimşek, 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Bayburt'ta, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Vefa Akşam Lisesi'nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu ve 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı.

Berhan Şimşek, 1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, "Hoşçakal Yarın", "Uzlaşma", "İpekçe" ve "Işıklar Sönmesin" gibi filmlerde rol aldı. Ayrıca televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Oyuncu" ödülüne ve 1994 Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Berhan Şimşek, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin kurucularından olup, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve Milliyet Gazetesi'nde seçim yazıları yazmıştır. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyeliği’ne seçildi ve dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yaptı. 2002-2007 yılları arasında TBMM 22. dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı.

Berhan Şimşek, bir çocuk babasıdır.

BERHAN ŞİMŞEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, Balıkesir'in Burhaniye'de gözaltına alındı.

Şimşek'in, bir davada ifade vermeye çağrılmasına rağmen gitmediği için gözaltına alındığı belirtildi.

Polis tarafından ifadesi alınan Şimşek, daha sonra serbest bırakıldı.