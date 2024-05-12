Emlak tapularını etkileyen önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve artık tapu sahiplerinden bu belgeler istenmeye başlandı. İşte detaylar...

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, tapu sahipleri için önemli bir değişiklik yaşandı. 15 günlük bir süre içinde tapu sahiplerinden bu belgelerin talep edileceği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni yönetmelik, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınması için oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) kullanımıyla ilgili bazı detayları netleştirdi.

Yeni düzenlemeler arasında çiftçilerin ÇKS'ye kayıt yaptırması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sistemlerin güncellenmesi gibi konular bulunuyor. Mevzuatta yapılan en önemli değişikliklerden biri ise hangi mülklerin sözleşmeye tabi olduğunun belirlenmesidir.

Bu bölgeler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya sertifikasyon kurulları tarafından belirlenir. Ancak, üretim yılı içinde mirasçıların veya hissedarların şirket kapsamındaki taşınmaza transfer etmeleri durumunda, bu transferler dikkate alınacak ve haklı paylara karşılık gelen alanlar için söz konusu taşınmazın kayıtları tamamlanacaktır. Sadece miras yoluyla elde edilen mülkler ve yazılı belgelere dayalı uygulamalarla ilgili bazı düzenlemeler bulunmaktadır.

15 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Hissedarların veya mirasçıların, arazi mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle, senetle başvurarak elde ettikleri ve veraset yoluyla aldıkları taşınmazlar, içinde bulunulan üretim yılından dönem sonuna kadar geçerli olan kayıtlar şirketten silinecektir.

Tapu siciline kayıtlı malın sahibi öldüğünde, miras hakkı teslim edilmemiş arazi devredilmemiş arazi durumuna dönüşecektir. Mirasçılar, henüz almadıkları bu mülklere ilişkin bilgilerin tapu siciline işlenmesini talep ederek, mirasçılık belgesi için başvuracaklardır.

Miras yoluyla elde edilen bir mülkte sahip olunacak sermayeniz yoksa, hissedarlarınızla bir kira sözleşmesi veya vaat yapmanız gerekebilir. Eğer miras yoluyla edinilen arazinin sahiplik yüzdesi belirsizse, bu durumda bir kira sözleşmesine ihtiyaç duyulabilir. Tüm hissedarlarınızla bir kira sözleşmesi veya anlaşma yapmanız önemlidir.