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Yerköy ilçesinde, belediye tarafından yapımına başlanan yürüyüş yolu çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçenin Erzurum Mahallesi İbrahim Bodur Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolu çevre düzenlemesi çalışmalarının aydınlatma etabını tamamladıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, “İlçemizin en önemli güzergahlarından biri olan İbrahim Bodur Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolumuzun çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Aydınlatma etabını tamamladığımız çalışmalarımızda, mevsim şartlarına göre zeminde kaplama ve diğer eksiklikler için de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından yürüyüş yolunun daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacağını, vatandaşların da bu alanda daha keyifli vakit geçirebileceklerini ifade etti.