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Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen, ilçede ikamet eden Kore Gazisi Ali Erciyas’ı ziyaret etti.

Kore Gazisi Ali Erciyas ve aile fertleriyle sohbet eden Kaymakam Emre Can Türkmen, Kore Savaşı’na katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başarıyla görev yapan Gazi Ali Erciyas’a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Gazilerin bağımsızlın, egemenliğin, ulusal birliğin ve cumhuriyetin onurlu sembolleri olduklarını dile getiren Türkmen, devlet olarak gazilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.