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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yaklaşık 6 ay önce ilçeye açılan kuyumculuk atölyesini ziyaret etti.

Atölye sahibi usta öğretici Alpaslan Acer'e hayırlı olsun temennilerinde bulunan Yılmaz, atölyede yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli bilgiler aldı.

Usta öğretici Alpaslan Acer, ziyarette alevli cam işlemeciliği sanatı ile takılar yaparak, kuyumculuk sektörüne nitelikli eleman yetiştirildiği hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Atölyede yapılan çalışmaları takdir ederek, Yerköy'ün bu sanatla tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Yılmaz, kursiyer öğrencilere kuyumculuk atölyesinin değerli bir meslek olduğunu ve bu mesleği öğrenerek hem kendilerine hem de ilçemize katkıda bulunabileceklerini belirtti.

Ziyarette Başkan Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan da eşlik etti.