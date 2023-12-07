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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede saha gezileri yaparak, vatandaşlarla ve esnaf ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Coşar, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Başkan Coşar, sürdürdüğü ziyaretler kapsamında vatandaşlarla ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Başkan Coşar, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, sohbet etti. Bütün işyerlerini tek tek gezen Coşar, esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetlerde bulundu.

Boğazlıyan ilçesinde berkesin bir ve beraber olduğunu dile getiren Coşar “Hemşehrilerimizle ve esnaflarımızla selamlaşmaya, sevgi ve muhabbetle sohbet etmeye devam ediyoruz. ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuyla çıktığımız bu yolda hemşehrilerimizin desteğiyle hizmetlerimize bugüne kadar hız kesmeden devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. İlçemizde belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Böylece hem istişare geleneğini sürdürüyoruz hem de hizmetlerimiz bereketleniyor ve bizlere yön veriyor. Hemşehrilerimizin dua ve destekleri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz, ilçemiz gün geçtikçe çok daha güzelleşecek, güçlenecek. Allah beraberliğimizi daim eylesin” dedi.