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Yozgat ili bünyesinde sağlık hizmetlerinin entegrasyonu, komplike ve zor vaka yönetimindeki tecrübe aktarımı ile sürekliliğin sağlanması için Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yozgat Şehir Hastanesinde klinik veya branş bazlı işbirliği yapılması yönünde öneri sunuldu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gerek Tıp Fakültesi gerekse Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hem değişim hem de dönüşüme yönelik çalışmalar başlattıklarını belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Anabilim Dallarında Öğretim Üyesi kadrolarımızdaki eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Diğer taraftan da Üniversitemiz Tıp Fakültemiz ile Yozgat Şehir Hastanesi arasında bir işbirliği imzalanması yönünde bir önerimiz var" dedi.

Yaşar, "Teklifte bulunduğumuz işbirliği protokolünün ile ilgili klinik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve özellikle kaynakların etkin kullanımı adına Yozgat Şehir Hastanesi kadrosundaki yetkili hekimler, üniversite kadrosuna alınarak ilimiz bünyesindeki hizmet süreleri artırmalarına olanak sağlanmış olacak. Üniversite olarak önemli bir teklifte bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yaşar, "Amacımız modern tıbbın bütün imkânlarını kullanarak alanında uzman hekimlerimizle bölge halkına kaliteli ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak ve geleceğin hekimlerini en iyi donanımla yetiştirmektir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK)‘ten izinlerin alınması gerekmektedir” şeklinde konuştu.