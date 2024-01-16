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Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Başkan Coşar, Hem öğrencilerle hem de öğretmenler ile bir araya geldi.

Ziyarette öğrencileri özenle ve sevgiyle dinlediklerinin altını çizen Coşar, öğretmenler ile de sohbet ettiklerini belirtti.

Her fırsat bulduklarında öğrencileri ziyaret ettiklerini belirten Coşar, “İlçemizde bulunan eğitim veren okullarımıza ziyaretlerimiz devam ediyor. Okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile sohbet etme imkânı bulduk. Kendilerini hangi alanlarda geliştirebilmeleri için neler yapmaları gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak adına belediye olarak imkanlarımız dahilinde her konuda öğretmenlere ve öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.