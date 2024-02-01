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Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçeye kazandırdıkları 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposunun çalışmalarının tamamlandığını ve 2-3 gün içinde ilçenin yıllardır hasret kaldığı tatlı suya kavuşacağını söyledi.

Kale Mahallesi'nde yapımına başlanan deponun tamamlandığını belirten Başkan Yılmaz, "İlçemizde 50 yıldır yaşanan tatlı su sorununu çözmek için yoğun bir çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımızın sonucunda 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposunu tamamladık. İnşallah 2-3 gün içinde depomuzu faaliyete geçirerek ilçemizi tatlı suya kavuşturacağız" dedi.

Yılmaz, deponun tamamlanmasıyla ilçede bulunan 14 mahalleye de tatlı su verileceğini söyledi. Deponun ilçeye önemli bir katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, "İlçemiz için büyük bir hizmet olan tatlı su depomuz sayesinde hemşerilerimiz daha sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kavuşmuş oldu " diye konuştu.

Depoda bulunan filtreleme sistemi sayesinde suyun temiz ve sağlıklı olacağı belirten Başkan Ferhat Yılmaz, deponun hizmete girmesiyle ilçenin tatlı su sorununun tamamen ortadan kalkacağının altını çizdi.

Başkan Yılmaz’ın incelemelerinde belediye başkan yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz’da eşlik etti.