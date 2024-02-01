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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarında 'af' çıkacağını iddia etti. Erdursun, "2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vergi affı olarak bilinen vergi yapılandırma son olarak 2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yapılandırma kapsamında 2 bin TL'nin altında olan borçlar silindi.

YENİDEN VERGİ AFFI MI GELİYOR?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına ilişkin iddialı açıklamalarda bulunarak, "2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum" dedi.

Erdursun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, son yapılandırma olan 7440 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun''un 31.12.2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için geçerli olduğunu hatırlattı.

''TEKRAR BİR YAPILANDIRMA İHTİYACI DOĞACAKTIR''

Erdursun, "2024'te tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır. Vergide gecikme faizi aylık %3,5! Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor. Banka hesapları bloke ediliyor. Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor. Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor, yeni açılan işletme sayısı oranı ise geçmiş yıllara göre düşüyor. Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamalar, vergi affı beklentisiyle ilgili kamuoyundaki spekülasyonları artırarak, mükelleflerin 2024'ün ikinci dönemine dair vergi politikalarına odaklanmalarına neden olabilir.