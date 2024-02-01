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Kurs hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “İtalya zengin ve köklü tarihi, coğrafyası, edebiyatı ve kültürü; Akdeniz ülkesi olması sebebiyle mutfağı ve sıcakkanlı insanları ile İtalya, hem turistlerin en popüler destinasyonlarından biri hem de bu özellikleri sayesinde tarih boyunca dünyayı önemli ölçüde etkilemiş bir ülkedir. Son yıllarda artan çok çeşitli ihtiyaçlar ile insanlar eğitim, kariyer, iletişim, yeni ülkeler görme isteği veya keyfi olarak yabancı bir dil öğrenmeye çalışıyor. Günümüzde özellikle İngilizcenin tüm dünya tarafından ortak dil olarak kabul edilmesi, eğitim ve iş alanında bu dile sahip olanlara ayrıcalık getirmesiyle yabancı dil öğrenme konusundaki önemi git gide artıyor. Artık herkesin eğitim veya iş alanında kullanmak için yeni dillerin öğrenilmesi bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Farklı bir yabancı dil öğrenmek demek yeni bir insan ile tanışmak demektir. Birbirinden bağımsız hiçbir ilişik bulunmayan toplumlar birbirlerini ortak diller sayesinde tanıyabilirler. Yeni bir dil öğrenimi o dilin ve kültürün tüm bilgilerini de kişilere katar. Kültürleri anlamak dünyaya farklı bakabilmek için en önemli unsurdur. Kültürleri anlamanın yolu da dil öğreniminden geçmektedir. Dil bilmeksizin bir kültürü yakından tanıyabilmek mümkün değildir. Yabancı dil sayesinde o dilin kitaplarını, tarihini ve her türlü özelliği ile tercümeye gerek kalmadan tanışabiliriz” dedi.

“SADECE İNGİLİZCE BİLMEK YETMİYOR”

Son dönemlerde iş dünyasında sadece İngilizce bilmenin yetersiz olduğunu belirten Başkan Uğuz, “İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil tercih sebebi oluyor. Yabancı bir dil bilmenin fayda ve avantajları arasındaki en önemli konu, özellikle öğrenciler ve yeni mezunları için, iş olanaklarıdır. Günümüzde yabancı bir dil biliyor olmak iş hayatına başlarken tahmin edeceğinizden çok daha fazla avantaj sağlamaktadır. Özellikle yeni mezun kişilerin bir veya birden çok dil biliyor olması, onlara rakiplerinden çok daha fazla iş imkanı sağlamaktadır. Yaşadığımız dünyanın hızla değişmesi ve gelişmesiyle birlikte, iş olanakları artık ülkemizle sınırlı kalmayıp, dünyanın farklı yerlerine uzanmaktadır. Bunun sonucu olarak, yabancı dil bilen bir birey, farklı ülke ve sektörlerde kendisine rahatlıkla istihdam sağlayabilir. Bu olanaklardan yararlanmak isteyen kişilerin mezun oldukları bölüm ve okulların yanı sıra sahip olduğu dil yeterlilikleri de artık oldukça belirleyici bir hal almıştır” şeklinde konuştu.

“GÖNÜLLÜLER VERECEK”

İtalyanca kursu İtalyan gönüllüleri tarafından verileceğini vurgulayan Uğuz, “İtalyanca kursu 9 Şubat'ta başlayıp olup her cuma 15.00 - 17.30 saatleri arasında düzenlenecektir. 16-25 yaş grubu aralığındaki gençler katılım sağlayabilir. SORGED ofisinde yüz yüze düzenlenecektir. Ücretsiz ve katılım belgelidir. Kontenjan 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında mesaj gönderilecektir” ifadelerini kullandı.