Kurumlar arası iletişimi önemsediğini söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Başkan Coşar, kurumlar arası ziyaretler kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) ve Tarım Kredi Yem Fabrikası’nı ziyaret etti.

Ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Başkan Coşar, “Kurumlar arası iletişimi önemsiyor, ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kurum içi ziyaretler kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), Tarım Kredi Yem Fabrikası’na ziyaretlerde bulundum. Ziyaretlerde Boğazlıyan’ımızı konuştuk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan