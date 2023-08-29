Rektör Yaşar, “Hiçbir başarı ve zafer, inanmaksızın, emek verilmeden kazanılamaz” dedi.

Yaşar yaptığı açıklamada, “Bütün imkânsızlıklara, ümitsiz şartlara ve büyük zorluklara rağmen, inanç, sabır ve fedakarlıklarla kazanılan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin 'ya istiklal! ya ölüm!' diyerek Anadolu’da ilelebet var olmak için verilen mücadelesinin destanıdır. 30 ağustos, kayıtsız şartsız egemenliğin millette olduğu ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı zafer günüdür. Tarih boyunca, nesilden nesile aktarılan bu şanlı zaferler ve mücadele ruhu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da aynı azim, heyecan ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve inançla milletimizin yeniden dirilişinin sembolü haline gelmiş 30 ağustos zafer bayramını tebrik ediyor, başta cumhuriyetimizin banisi başkomutan gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir