Öğretmenevi yemekhanesinde gerçekleşen yemek öncesi yapılan sohbetlerde Yerköy'ün gelişmesi için fikir alışverişi yapıldı.

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Meclis Üyeleri Ve Muhtarlarla Buluştu3

Yemekte konuşan Başkan Arslan, Yerköy'ün kalkınması için il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Arslan, "Yerköy'ün kalkınması için hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor. Bu vesileyle il genel meclisi üyelerimize ve muhtarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Meclis Üyeleri Ve Muhtarlarla Buluştu1

Yerköy'ün ve köylerin kalkınması için her zaman belediye olarak muhtarların yanında olacaklarını söyleyen Arslan, "Yerköy'ün gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu.

Meclis Üyeleri Ve Muhtarlarla Buluştu2

Başkan Arslan, muhtarların taleplerini dinledikten sonra gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Arslan, "Muhtarlarımız Yerköy'ün en önemli temsilcileri. Onların taleplerini her zaman dikkate alacağız" dedi.

Yemek, çeşitli sohbetler eşliğinde sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi