Başkan Kılıç, “Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve beraberliği için kararlılıkla çalışan Ak Parti, Türkiye’nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur” dedi.

Kılıç yaptığı açıklamada, “Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli beraberlik ruhu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Sorgun İlçe Belediye Başkanı Aday Adayı olmak üzere istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımıza, İl Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Ak Parti davamızın hizmet davası bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Tüm Ak Parti ailesine ve ilçe halkımıza saygılarımla” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir