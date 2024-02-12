İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim kampanyası kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden Taştan, İYİ Parti'nin yönetimi altında Yozgat'ın sosyal ve ekonomik anlamda iyileşeceğine ve halkla daha fazla bütünleşeceğini söyledi.

Seçim vaatlerini paylaşırken, özellikle gençlerin iş bulma sorununa ve kentin dışına göç etme eğilimine dikkat çeken Taştan, "Yozgat'ta eğitim alan gençlerimizin mezuniyet sonrası şehrimizde kalıp, kariyer yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlayacağız” dedi.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, “Ayrıca annelerimiz ve gençlerimiz bizler için öncelikler içerisinde olacak. Onların sorunlarını çözmek için elimden geleni yapmak için çalışacağım. "Cennet annelerin ayakları altındadır" ilkesiyle hareket edeceğime söz veriyorum. Annelerimizin ve genç kardeşlerimizin desteğiyle Yozgat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerine olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.