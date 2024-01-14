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Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerin haberini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Aydoğmuş, “Kahraman evlatlarımızın acı haberi yüreklerimizi dağladı. Henüz kısa süre önce 12 askerimizin şehit haberinin acısı dinmeden aldığımız bu haber bizleri derin üzüntüyü boğdu. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.