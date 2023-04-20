Arefe günü dolayısıyla bir açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Açıklamasında İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Arefe günü ile başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem narından kurtuluş olan mübarek Ramazan'ı Şerif'i geride bırakıyoruz. Rabbim bu ayda yaptığımız ibadetleri kabul ederek bizleri affetsin, Hz Muhammed (sav)'e komşu eylesin. Yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramının; başta Milletimiz olmak üzere tüm İslam âlemine huzur, mutluluk ve birlik getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun” dedi. Haber Merkezi