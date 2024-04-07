9 günlük resmi tatilin yapılacağı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Bu çerçevede, birçok vatandaş memleket ve akraba ziyaretleri için uzun yol hazırlıklarını sürdürürken, kirlenen araçlarını bayramda yola çıkmadan önce temizletmek isteyen vatandaşların oto yıkamacılara talebi arttı.

İç ve dış araç temizliğini 200 ila 300 lira arasında yapan esnaf, son günlere doğru yoğunluğun daha da artacağını belirterek vatandaşların işlerini geçe bırakmamalarını tavsiye etti.

Yozgat’ta oto yıkama işletmeciliği yapan Emre Özer, Ramazan ayı nedeniyle işlerinin bir süredir zayıf olduğunu söyledi.

Bayram hareketliliğinin başlamasıyla birlikte ise normale döndüklerini ifade eden Özer, “Vatandaşlarımız araç temizliklerini genellikle iç ve dış olacak şekilde yaptırıyorlar. Yaz sezonunun da gelmesiyle birlikte koltuk temizliklerimiz de başladı. Kışın bu işler pek olmuyor ama insanlar hem yaz hem bahar hem de bayram temizliğini aynı anda yaptırabiliyor. Şu anda güncel fiyatlar 200 lira. Halen zam gelmemiş durumda. Ticari SUV araçlarda bu fiyat 300 lira oluyor. İnsanlarımız bayram temizliği için genellikle son günleri bekliyor ama ellerini erken tutarlarsa daha yoğunluğa denk gelmeden işlerini daha çabuk halledebileceklerini düşünüyorum. Çünkü son günlerde fazla yoğun oluyoruz" dedi.