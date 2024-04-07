Her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi iş yoğunluğu yaşayan berber ve kuaförlerin, bu Ramazan Bayramı öncesi de yüzleri gülüyor.

Yozgat'ta erkek kuaförlüğü yapan İbrahim Selvi, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi işlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Selvi, “İşlerimiz bayrama birkaç gün kala çok artıyor. Dini bayramlarımız bizim için en önemli günlerimizdir. Vatandaşımız bayrama bir hafta kala hazırlıklarını yapmaya başlıyor, kılık kıyafetlerini düzenliyor. Herkes kendi gücü nispetinde yeni kıyafetler alırken, saç ve sakal tıraşlarını da olarak bayrama daha temiz daha düzgün kılık kıyafeti yerinde girmeye gayret ediyor. Bu geleneklerimiz de meslek olarak berber ve kuaförlerimizin işlerini artırıyor. Bayrama sayılı günler kala gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günleri ise sabaha kadar mesai yapıyoruz. Zaman zamanda yoğunluğu azaltmak için müşterilerimize randevu veriyoruz. Randevusunda gelen müşterimizi tıraş edip bekletmeden gönderiyoruz. Bu günlerde işlerimiz güzel inşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder" dedi.