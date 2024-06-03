Yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısında, bu süreçte atılan adımlar ve gerçekleştirilen projeler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı olacak.

BİR YILIN DEĞERLENDİRMESİ: ENERJİ, SAVUNMA, EKONOMİ VE TARIM

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından geçen bir yıl içerisinde, enerji, savunma, ekonomi ve tarım gibi pek çok alanda önemli adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bir yıllık sürecin genel bir değerlendirmesini kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklayacak.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tatilin uzatılmasına yönelik beklentiler artmış durumda. 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nın, ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek 9 günlük bir tatil haline getirilmesi umut ediliyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle, bayram tatilinin uzatılması konusunun kabine toplantısında ele alınması öngörülüyor.

EKONOMİK VERİLER VE TEDBİRLER MASADA

Beştepe'deki kabine toplantısında, ekonomik programların sonuçları da değerlendirilecek. Alım gücünü yükseltmeye yönelik tedbirler ve fahiş fiyatlarla mücadele konuları, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE 9. YARGI PAKETİ

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9. Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Ayrıca, bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkes çabaları da toplantının gündeminde olacak.

GÖZLER BEŞTEPE'DE

Yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısı, birçok önemli konunun netleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Kamuoyunun merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı, ekonomik tedbirlerin sonuçları ve terörle mücadele konuları, toplantının ardından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.