81 ilde yapılan denetimler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesi ile birlikte şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair 10 gün boyunca yapılan denetimler neticesinde bin 820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 liralık idari işlem uygulandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimlerin hızlandırıldığını söyledi.

Bayram tatili öncesinde şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik denetimleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın memleketlerine giderken mağduriyet yaşamaması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla bütün önlemlerimizi aldık” dedi.

Bakan Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının Emekliler yılı ilan edilmesi ile birlikte şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetimlere Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiğini de vurguladı.

BİN 820 UYARI CEZASI, 1 MİLYON 21 BİN 726 LİRALIK İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Bayram öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle yurt genelinde arttırdıkları 10 günlük denetimler sonucunda 1.534 otobüsün denetlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarı ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürmektedir. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte toplam 1 milyon 21 bin 726 TL’lik idari işlem uygulanmıştır. Denetimlerimiz Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında yoğun olarak denetim faaliyetleri devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEN BİLET ALABİLECEKLER

Uraloğlu ayrıca, elektronik bilet acentelerinin de emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulamalarını temin ederek, emekli vatandaşların internet üzerinden bilet alırken emekliliklerine yönelik doğrulamaların yapılacağı veri entegrasyon sürecinin de Sosyal Güvenlik Kurumu ile hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü ve bunu uygulamayı da hafta 1-2 gün içerisinde hayata geçireceklerinin altını çizdi.