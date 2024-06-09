İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta kurulan hayvan pazarında “vatandaşların sahte paraya karşı bilinçlendirilmesi” yönünde açıklama yapıldı.

Nakit para hareketliliğinin fazla olduğu canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sahte parayı nasıl anlayacağı ve sahte para ile karşılaşması durumunda neler yapması gerektiği konularında uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak, suçun olmadan engellenmesi, vatandaşın mağduriyet yaşamaması sağlanmaya çalışıldı.

Emniyet ekiplerince, Kurban Bayram öncesinde meydana gelebilecek sahte para olaylarına karşı vatandaşların yapmış oldukları para alışverişlerinde şüpheli durumlarla karşılaştıklarında öncelikle paraların birden çok güvenlik özelliklerini ve gerçek olan parayla karşılıklı kontrol etmeleri gerektiği söylendi.

Özellikle kurban satış alanlarında Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alındığı bildirilirken, “Ancak sahtecilikle mücadelede en etkin yöntem hiç şüphesiz vatandaşlarımız tarafından yapılan mücadeledir. Dolayısıyla, sahte para ile karşılaşıldığında, veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgilerinin tespit edilmesi halinde en kısa sürede 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma hattını arayarak güvenlik güçlerine bilgi vererek yakalanmaları sağlanmalıdır. Bu gibi durumlarla mağdur olmamak için aşağıdaki 10 yöntemle banknotun sahte olup olmadığını anlaşılabilmektedir” denildi.

Gerçek bir parada bulunması gereken 10 özellik ise şu şekilde sıralandı:

1. Kağıt Kalitesi

Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri banknotun kağıt kalitesidir. Elinizdeki paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmamasına dikkat etmelisiniz.

2. Atatürk Portresi

Elinizdeki parayı ışığa tutuğunuzda her iki yüzden de görülebilen Atatürk portresinin olup olmadığını kontrol edin. Gerçek banknotlar ışığa tutulduğunda Atatürk portresinin yer aldığı bir görsel görünecektir.

3. Emniyet Şeridi

Banknotlarda parlak emniyet şeritleri yer alır. Bu emniyet şeritlerinin yer alıp almadığını kontrol edin.

4. Holografik Şerit

Bu şerit banknot tasarımına uygun bazı motiflerden oluşmaktadır. Elinizdeki paraya farklı açılardan baktığınızda bu motiflerin parlak bir yansıma vermesi gerekir. Parayı farklı açılara çevirdiğinizde dikdörtgen içindeki “TL” harflerinin de elinizde paranın değerini gösteren sayıya dönüşmesi gerekir.

5. Kabartma Baskısı

Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere yazılarda kabartma baskı bulunur.

6. Renk Değiştiren Şerit

Paraya farklı açılardan bakıldığında orta tarafta yer alan ve renk değiştirerek altın sarısına dönüşen bir şerit yer alır. Bu şerit üzerinde “TL” ibareleri bulunur.

7. Bütünleşik Görüntü

Para ışığa tutulduğunda, sol üst kenarda bulunan şekillerle, arka yüzeydeki şekiller birleşerek banknot değerini gösterir.

8. Mikro Yazı

Paraların ön ve arka yüzlerinde bazı alanlarda banknot değerini gösteren mikro yazılar yer alır.

9. Ultraviyole ile Görünen Değerler

Gerçek bir paranın UV ışınları altında mavi ve kırmızı renkte parlama yapması gerekir. Emniyet şeridinde ultraviyole ışığı altında banknotun, 5 ve 10 TL’de mavi, 20 ve 50 TL’de kırmızı, 100 ve 200 TL’de ise sarı renkte parlama yapması gerekir.

10. Görme Engellilere Yönelik

Paranın ön yüzünde, filigranın sol üst kenarında Braille alfabesinden yararlanılarak yazılmış, parmakla dokunulduğunda fark edilebilen noktalar bulunmaktadır.