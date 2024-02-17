Yozgatlı emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, ikramiye miktarı yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseliyor. Detaylar haberimizde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklileri sevindirecek bir müjdeyi daha kamuoyuyla paylaştı. Yapmış olduğu açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını duyurdu.

TOPLAMDA 6 BİN TL İKRAMİYE EMEKLİLERİN CEBİNDE

Yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacaklar. Bu artış, emekliler arasında memnuniyetle karşılanırken, devletin emeklilere yönelik desteği de bir kez daha gözler önüne serildi.