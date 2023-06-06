Yükseköğretim Kurulunca, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni, YÖK Başkanlığı’nda düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi, 8 alanda 8 bayrak ödülü alarak 97 üniversite arasından Türkiye 8’incisi olarak belirlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Ödüllerinde bugüne kadar toplamda 27 bayrak kazandı.

97 ÜNİVERSİTE ARASINDAN SEÇİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018 yılından beri düzenlenen “Engelsiz Üniversite” ödüllerinde bu yıl 17 birimle başvuru yapan Yozgat Bozok Üniversitesi, “Mekânda Erişilebilirlik” (Turuncu Bayrak) kategorisinde Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu 1 Bayrak, “Eğitimde Erişilebilirlik” (Yeşil Bayrak) ve “Mekânda Erişilebilirlik” (Turuncu Bayrak) kategorilerinde Sorgun Meslek Yüksekokulu ve Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu iki alanda 2 Bayrak ve “Eğitimde Erişilebilirlik” (Yeşil Bayrak) kategorilerinde Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi 3 bayrak olmak üzere toplamda 8 bayrak aldı. Üniversitemiz 8 alanda 8 bayrak kazanarak, 97 üniversite arasında Türkiye 8’incisi oldu.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN!

Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ve başarılı bulunanların ödüllendirilmesi ayrıca kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödüllerini kazananlar YÖK’te düzenlenen törenle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, törende yaptığı konuşmada, eğitimde fırsat eşitliğini her düzeyde sağlayabilmek amacıyla yükseköğretime girişte ve eğitim sürecinde yaşanan engelleri ortadan kaldırmak için "engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" başlığı adı altında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

“İSTENİLEN DÜZEYDE GERÇEKLEŞEMEMEKTEDİR”

Yükseköğretimde öğrenci sayısının 7 milyona yaklaştığını belirten Özvar, farklı engel düzeylerindeki öğrencilerin sayısının 56 bin civarında olduğunu kaydetti. Verilere göre, engelli öğrencilerin yaklaşık üçte birinin kadınlardan oluştuğunu ifade eden Özvar, “Kadın engelli öğrenciler erkek öğrencilere kıyasla daha fazla dezavantajla karşı karşıya kalmakta ve üniversiteye erişimde sorunlar yaşayabilmektedir” dedi.

Engelli öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ının açık öğretim programı uygulayan üniversiteleri tercih ettiğini belirten Özvar, şöyle devam etti: “Bu tercihin temel nedeni yüz yüze eğitim programlarında ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle engelli kadınlar bu sorunlarla daha sık karşılaşmakta ve üniversiteye erişim noktasında daha fazla dezavantajlı bir konumda bulunmaktadır. Bu veriler açıkça göstermektedir ki toplumun tamamına katılım konusunda zorluk yaşayan engelli bireylerin üniversiteye erişimi, sunulan olanakların kısıtlı olması nedeniyle istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. Toplumumuzun ilerlemeye ve gelişmeye devam etmesi ve engelli öğrencilerin üniversiteye erişimi için daha fazla destek ve fırsat sağlanmalı, engelsiz bir eğitim ortamı oluşturulmalıdır. Erişilebilirlik standartlarına uygun kampüslerin yanı sıra, engelli öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik akademik destek ve kaynaklar da sağlanmalıdır. Bu sebeple, engelli bireylerin eğitim olanaklarından bütünüyle yararlanabilmeleri ve eğitime katılımlarını desteklemek amacıyla yapacağınız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim.”

Üniversitelerin kendi bünyelerinde kurdukları koordinatörlükler ve çeşitli birimler ile erişilebilirliğe önem veren çalışmalar sürdürdüklerini söyleyen Özvar, bugün mekân erişilebilirliği konusunda birçok üniversitede önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlattı.

EN ÇOK BAYRAK ALANLARI AÇIKLADI

Prof. Dr. Erol Özvar, bu yılki değerlendirme sonuçlarına göre ödül alan üniversiteleri açıkladı.

Bu yıl 97 üniversiteden toplam bin 91 başvuru yapıldığını belirten Özvar, 56 üniversitenin toplam 295 bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Bu bayraklardan 152’sinin mekânda erişilebilirliğe verilen “turuncu bayrak”, 92’sinin eğitimde erişilebilirliğe verilen “yeşil bayrak” ve 51’inin de sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen “mavi bayrak” olduğunu aktaran Özvar, en çok bayrak alan üniversiteleri sıraladı.

Buna göre Selçuk Üniversitesi 37 bayrakla ilk sırada, Aksaray Üniversitesi 23 bayrakla ikinci sırada yer aldı. Mersin Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 20’şer bayrakla üçüncü sırayı paylaştı. Bartın Üniversitesi 16 bayrakla dördüncü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 11 bayrakla beşinci, Anadolu Üniversitesi 10 bayrakla altıncı oldu. Ege Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 9’ar bayrakla yedinci sırada yer aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi ise, Uşak Üniversitesi ve TED Üniversitesi’yle birlikte 8’er bayrakla sekizinci sırayı paylaştı. Marmara Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7’şer bayrakla dokuzuncu sırayı elde etti. Kastamonu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 6’şar bayrakla onuncu, Sakarya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi 5’er bayrakla on birinci sırayı paylaştı.

17 BAŞVURUDAN 8 ÖDÜLLE DÖNDÜ

Üç kategoride başvuruların değerlendirildiği 2023 Engelsiz Üniversite ödüllerinde 8 Bayrak kazanarak büyük başarı elde eden Bozok Üniversitesinin başarısına dair bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, ‘Engelsiz Üniversite’ olma yolunda yürüttükleri çalışmaların bir neticesi olarak Mekânda Erişilebilirlik, Eğitimde Erişilebilirlik ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde 17 başvuru yaptıklarını, bunlardan 8’inin ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

“AZİM VE KARARLILIĞIN ESERİ”

Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin geçen sene aldığı üçüncülük ödülü ve bu yıl üç kategoride aldıkları 8 ödülün ve Türkiye 8’inciliğin haklı bir gururunu yaşadıklarını dile getirdi. 2018’den bu yana devam eden ödüllerde 27 bayrak ödülü alarak başarılarını katladıklarını belirten Rektör, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olması ve her alanda görünürlüğünün artırılması noktasında azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini ve engelsiz üniversite olma noktasında yürütülen çalışmaların büyük bir azim ve kararlılığın eseri olduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Rektör Karadağ, “YÖK’ün yeni yüzü ile birlikte üniversitelerimizin potansiyellerinin her açıdan harekete geçirilmesi süreçlerinde önemli katkılarından dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a, 3 farklı dalda ve 17 farklı birimimizle başvurarak bu ödüllerin kazandırılmasında çaba ve gayretlerinden dolayı başta ilgili Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın’a, üniversitemiz engelli öğrenci birim sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Karakaya’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ahmet Ayverdi