Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan İsmail Altınkaynak görevine başladı. Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini İsmail Atınkaynak’a devretti.

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, şehre gelerek mesaisine başladı. Yeni İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, görevi Yusuf Yazıcı'dan devraldı. Eğitim camiasında yeni bir dönem başladı.

Kararname ile Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmış olan Yusuf Yazıcı ise bu yeni görevi için Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a görevini devretti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde heyecan verici bir değişim yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan İsmail Altınkaynak, yeni görevine başladı ve Yozgat'da eğitim alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

YUSUF YAZICI'DAN İSMAİL ALTINKAYNAK'A BAYRAK DEĞİŞİMİ

Eğitim camiasının yakından tanıdığı isimlerden Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini İsmail Altınkaynak'a devretti.

İsmail Altınkaynak, Yozgat eğitimi alanında yeni sorumluluğu resmen üstlendi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSMAİL ALTINKAYNAK GÖREVE BAŞLADI

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat'a gelerek görevine başladı.

Eğitim alanında yapılan bu bayrak değişimi, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim camiası için yeni bir başlangıcı simgeliyor.

Yozgatlı öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmak için çalışmalara hızla başlayan İsmail Altınkaynak, Yozgat eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. (Melike Aslı Arslan)