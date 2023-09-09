Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 22 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan G.M.P. isimli şahıs, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyon, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yol kontrol uygulaması sırasında gerçekleşti. Şüpheli, otobüs yolculuğu yaparken tespit edilerek gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hırsızlık" suçundan 22 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (G.M.P.) isimli şahsın yakalanarak cezaevine konulduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada, "Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

İl Jandarma Komutanlığınca konu ile alakalı yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde: “Hakkında ‘Hırsızlık’ suçundan ‘22 yıl 1 ay 22 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (G.M.P.) isimli aranan şahıs otobüs yolculuğu yaptığının tespit edilmesi üzerine; Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 07 Eylül 2023 günü yapılan yol kontrol uygulamasında yakalanmıştır. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” (Melike Aslı Arslan)