Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin gündeminde yer alan DYK başvuruları bugün sona eriyor.

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğretmen ve öğrenci başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, başvuruların bugün sona ereceğini belirten Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “24 Ağustos’ta hem öğrenciler için hem de öğretmenler için başlayan DYK başvuruları bugün sona eriyor. Bu kurs, Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik açılacak. Başvuru işlemleri, 24-28 Ağustos tarihleri arasında e-Kurs modülü üzerinden yapılabilecek. Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Uluslararası Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin 9'uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ihtiyaç doğrultusunda Türkçe dersinden başvuru yapabilecek. Özel okul öğretmenleri de kurslarda görev alabilecek. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi özel okullarda çalışan öğretmenler de destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilecek. Özel okul öğretmenleri, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere ait olacak” dedi. Alpaslan Demir