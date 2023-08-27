Sağlıklı uyku için önemli tavsiyelerde bulunan Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla uyku öncesinde yapılması gereken konuları kamuoyuna açıkladı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü elektronik cihazları yatmadan en az 30 dakika önce kapatılması uyarısında bulundu.

Yozgat İl sağlık Müdürlüğü yetkilileri, teknolojiyle beraber değişen yaşantıda özellikle uyku ile ilgili sorunların baş gösterdiğini söyledi.

Yetkililer yapmış olduğu açıklamada; “Uykudan önce elektronik cihazlar ile özellikle sosyal medya uyku düzenini bozuyor. Uyku yaşamda ekstra bir seçenek değil; temel bir gereksinimdir. Uykunun fiziksel, duygusal ve zihinsel bileşenleri vardır ve uyku kalitesi bozulduğu zaman bu süreçler eskisi kadar verimli çalışmamaktadır. Ayrıca yatmadan hemen önce düşük yoğunluktaki mavi ışığa kronik maruziyetin uyku kalitesi ve sirkadiyen ritim üzerinde ciddi etkileri oluyor” dedi.

“SÜRENİN UZAMASINA NEDEN OLUYOR”

Elektronik cihazların kullanımı, özellikle yatmadan hemen önce gerçekleştiğinde, uykuya dalma süresini uzatabildiğinin altını çizen yetkilileri; “Bu, bireylerin gece boyunca yeterli ve kaliteli uykuyu alamamasına neden olabilir, bu da gün içerisinde enerji eksikliği ve konsantrasyon zorluklarına yol açabilir. Elektronik cihazları yatmadan en az 30 dakika önce kapatın. Uzmanlar, bu olumsuz etkileri en aza indirmek için elektronik cihazların yatmadan en az 30 dakika önce kapatılmasını öneriyor. Bu basit alışkanlık, uykuya dalma sürecini kolaylaştırarak, bireylerin daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşamasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

UYKUYU KAÇIRIYOR!

Yetkililer, “İnsomninin birçok nedeni olmasına karşın hastalarımızda karşılaştığımız önemli bir neden kişilerin geceleri kendilerini elektronik cihazlarla aşırı uyararak uykularını kaçırmalarıdır. Bilindiği gibi insanın uyku-uyanıklık döngüsü bir biyolojik saat ile belirlenir. Bu biyolojik saat herkes için 24 saatliktir ve genetiğimizde kodludur” dedi.

En çok gençlerde görülüyor

Aşırı teknolojik cihaz kullanımına bağlı uyku bozuklukları en çok bilgisayar oyunu oynayan gençlerde görülmekte olduğunu belirten yetkililer, “Bilgisayar oyunu seven gençler, sabahlara kadar bilgisayar başında geçirerek uyku düzenlerini bozabilmektedir. Ancak uykuya dalamama sorunu yaşayan birçok orta ve ileri yaştaki kişide de altta yatan sorun aşırı teknolojik alet kullanımıdır. Bu aletlerin gece belirli bir saatten sonra kullanımı vücudun uykuya hazırlığını bozabileceği gibi daldıktan sonraki uyku kalitesini de etkileyerek sabah yorgun uyanmaya neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Yetkililer, verimli bir uyku için de şu önerilerde bulundu: “Sağlıklı bir uyku ve zinde uyanmak için uykuya dalmadan iki saat önce bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi elektronik aletlerin kullanımı bırakılmalıdır. Bu cihazların yataktayken kullanımından da özellikle kaçınılmalıdır.” Haber Merkezi