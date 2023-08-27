Caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Coşar, "Camiler Kabe-i Şerif'in birer şubesidir. Huzur içinde yapılan bu camide, Allah huzur içinde ibadet etmeyi nasip etsin. Cuma namazı sonrası Boğazlıyan Sahib-i Hayrat Derneğimiz aracılığıyla ilçe mezarlığı karşısında hayırsever hemşehrilerimizle birlikte inşa ettiğimiz İzzeddin Camimizin açılışını dualarla gerçekleştirdik. Emeği geçenlere ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Coşar, “Makam ve şöhret için yaptığımız her şey bu dünyada kalacak. Biz işlerimizi nasıl kalıcı hale getirebilirizin gayretinde olmalıyız. Eğer yaptığımız işlerin sonunda Allah rızası varsa biz o işimizi geçiciden kalıcıya çevirebiliriz. Şu camiler için harcanan parlar geçiciydi. Bu esereler katkı koyan herkes harcadığını kalıcıya döndürdü. Ne mutlu o insanlara. Ne mutlu bu işlere vesile olan kimselere” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan