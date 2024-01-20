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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak Salı gününe kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adaylar, 3 Ocak Cuma günü başlayan sınav başvurularını 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan, 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’tan da sınava başvuruda bulunan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca, Harp Okulları için 2024-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin ilk turumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.