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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 02 Ekim 2023 ile 16 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan başvurular kapsamında gerçekleştirilen 30 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı alım sürecinde, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimlerini resmi web sayfasında açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre, başvurular elektronik ortamda kabul edildi ve sözlü sınav için seçilen adayların isimleri, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden erişilebilir durumdadır. Adaylar, başvuru durumlarını "Başvuru Onaylandı" olarak gördüklerinde, sözlü sınavın yapılacağı tarih ve yeri daha sonra kendilerine bildirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvuru sonuçlarına ilişkin ayrıca tebligat göndermeyecektir. Adaylar, süreçle ilgili güncel bilgilere resmi web sitesi üzerinden erişim sağlayabilirler.

Bu duyuruyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru sonuçlarını kontrol eden ve "Başvuru Onaylandı" mesajı alan adaylar, sözlü sınav için gerekli hazırlıklara başlamalıdırlar. (Haber Merkezi)