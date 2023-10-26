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BIST 100 endeksi, yüzde 7,08 değer kaybederek günü 7.424,97 puandan tamamladı. Sert düşüş yaşanan borsada dikkat çeken kaybettiren hisse senetleri aşağıda sıralanmıştır.

MIATK: BIST 100 endeksinde yükseliş gösteren tek hisse olarak dikkat çekti.

GWIND: Bu hisse senedi, yaşanan sert düşüşün en çok etkilediği hisselerden biri oldu.

ALFAS: AlfaS, Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşayan diğer bir hisse senedi olarak kayda geçti.

BUCIM: Borsa'da kayıplar yaşatan hisseler arasında BUCIM de yer aldı.

ISDMR: ISDMR hisse senedi, günün kaybettirenler arasında gösterildi.

KCAER: KCAER hisse senedi de sert düşüşün etkisi altında kaldı.

ULKER: Ulker hisse senedi, Borsa İstanbul'da yaşanan ani düşüşün olumsuz etkilerini hissetti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bu düşüşle birlikte önceki kapanışa göre 565,45 puan geriledi ve toplam işlem hacmi 123,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,89, holding endeksi yüzde 6,44 değer kaybederken, tüm sektör endeksleri geriledi. Madencilik sektörü, yüzde 9,01'lik kaybıyla en fazla etkilenen sektör oldu.

Analistler, küresel piyasalarda tahvil satışlarındaki baskının zayıflamasına ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme adımlarına rağmen Orta Doğu'daki belirsizliklerin etkisinin devam ettiğini ifade etti. Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşması nedeniyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez devreye girdiğini ve bu nedenle pay piyasasındaki tüm işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Sektör bazında incelendiğinde, inşaat, metal, kağıt ve faktöring sektörlerinin gün içinde en fazla değer kaybedenler olduğu görüldü.

Borsa İstanbul'da yaşanan bu sert düşüşler ve kayıplar, yatırımcılar ve piyasa analistleri arasında dikkatle izlenmeye devam ediyor. Piyasa koşulları ve hisse senetleri üzerindeki etkileri yakından takip edilmelidir. (Haber Merkezi)