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Kızılay Yozgat Şubesi Başkanı Faruk İbiş ve yönetim üyeleri, Yeşilay’a bağlı kısa adı Yeşilay Danışmanlık Merkezi olan YEDAM’ı ziyaret bulundu.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette İbiş, Yeşilay Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ile hem çalışmalar hakkında konuştular hem de fikir alışverişinde bulundular.

PROFESYONEL EKİPLERLE ÇALIŞIYORUZ

2009 yılında üye olduğunu, kurumda birçok görevde yer aldığını ve yaklaşık 18 aydır da Kızılay Yozgat Şubesi Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Faruk İbiş, Cumhuriyet öncesi miraslardan birinin Kızılay diğerinin ise Yeşilay olduğunu söyledi.

İbiş “Türkiye'deki en büyük insani yardım kuruluşu olan Kızılay profesyonel ekipler ve gönüllülerin desteği ile çalışmaları daha sağlıklı ve daha iyi görünür hale geldi” dedi.

EN KÜÇÜK BÜTÇE EN BÜYÜK FAYDA

İbiş “Kızılay’ın yeni bir yapılanmaya girip personel desteği vermesiyle birlikte artık yardımları ve bağışları kendi imkanlarımız ile topluyor ve şube olarak organize ediyoruz. Yine sponsorların destekleri ile en küçük bütçe ile en büyük faydayı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

İKİ KARDEŞ KURULUŞ

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtip, İbiş ve yönetim üyelerine teşekkür etti. Yeşilay ve Kızılay’ın iki kardeş kuruluş olduğunu ifade eden Ertürk, Yeşilay Yozgat Şubesi olarak bağımlılıkla mücadele için kurumlar arası iş birliği yaptıklarını özellikle eğitim kurumlarında Yeşilay’ın tanıtımına büyük önem verildiğini söyledi.

PROGRAM DAHİLİNDE DESTEK VERİYORUZ

YEDAM’ın ise Yozgat’a oldukça etkili faaliyetlerde bulunduğunu ve büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Ertürk “YEDAM’da tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılarına ve yakınlarına, program dahilinde ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyoruz. Buraya gelen danışmanlarımızın bilgileri hiçbir kurumla paylaşılmıyor. Şimdi ise Yeşilay Spor Kulübünü hayata geçiriyoruz. Kuruluşunu yaptık, çok sayıda branşta faaliyete geçeceğiz. Özellikle gençlere yönelik olacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ İKİ KURUMU

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan Türk Kızılay’ı ve Yeşilay Cemiyeti’nin çalışmaları şüphesiz büyük öneme sahip. Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay; kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet bulunuyor. Kızılay Türkiye'deki en büyük insani yardım kuruluşu konumunda.

KAMU YARARINA ÇALIŞAN STK

1920 yılında kurulan resmî ismiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ise sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılıklar ile mücadele eden ve zararlı alışkanlıklardan toplumun korunması için kamu yararına çalışan sivil toplum örgütü olarak yer alıyor.

Bu iki kurumun çalışmaları kadar bu görevlerde yer alanlarında sorumlulukları bir o kadar ağır. Ziyarette Kızılay Yozgat Şubesi Başkanı Faruk İbiş ve Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk bunun bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizdiler.