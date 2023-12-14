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Saraykent Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde erken yaşta trafik bilinci kazandırılması amacıyla öğrenciler “Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkı”nda uygulamalı eğitim aldı.

Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkı, miniklerin trafik bilincini erken yaşlarda kazanmalarına yönelik uygulamalı eğitimlere devam ediyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı, çocuklara hem eğitim hem de eğlence dolu anlar yaşatırken aynı zamanda trafik bilinci ve sorumluluğu anlatılıyor. Trafik Eğitim Parkı’nda görevliler, teorik bilgilerin yanı sıra, pratik uygulamalar ile trafik kurallarını öğretiyor.

Saraykent ilçesinde gelen öğrenciler Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda hem eğlendiler hem de trafik kuralları hakkında eğitim aldılar.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler, gerçek yol, kavşak, yaya geçidi, trafik işaretleri ve araçlarıyla, trafik kurallarını, işaretleri ve güvenli sürüş tekniklerini anlatan uygulamalı dersler aldılar.