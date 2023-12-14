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Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları hekimi Uz. Dr. Edip Bayrak, kış aylarının gelmesiyle gribal enfeksiyon sıklığının arttığını ve kronik hastalıkları olan kişilerde daha ağır seyrettiğini söyledi.

Kış ayının girmesiyle artan gribal enfeksiyonların her yaşta bireyi farklı derecelerde etkilediğini söyleyen Uz. Dr. Edip Bayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bulaştırıcılığı olan bu hastalıkların 5 ila 7 gün arasına kadar bulaştırıcılık özelliğini kaybetmediği bilgisini verdi.

Bayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gribal enfeksiyonlar çocukları yaşlıları, ek hastalığı olanlar (Koah, Diabet, Kalp hastalıkları) sigara kullananlar ve gebelerde daha ağır seyredebilir. Yüksek ateş, yaygın eklem, baş ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı ile zaman zaman akciğer tutulumu da yapabilen influenza virüslerinin etken olduğu bulaşıcı bir hastalık olarak tüm toplumu etkilemektedir. Havaların soğuduğu kış ve bahar aylarında daha sık görülür. Ortalama 5-7 gün kadar bulaştırıcılığı vardır.

Tedavisinde temel yaklaşım bol sıvı almak, iyi beslenmek ve istirahat etmektir. Sık yapılan yanlışlıklardan biri de erken dönemde antibiyotuk kullanmaktır. Antibiyotik kullanmazsam hastalığım geçmez algısından uzak durmak gerekir. Çünkü antibiyotikler virüslere karşı etkisizdir. Antibiyotik kullanılması gereken durumlarda doktor kontrolünde başlamak gerekir. İyi beslenme ve bol sıvı almak en önemli tedavi yöntemidir. D vitamini, C vitamini, çinko içeren besinlerle beslenip, istirahatle hastalık büyük oranda atlatılır.”