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Samsun’da jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ JASAT/Mercek-2" operasyonunda yakalanan 55 kişiden 23’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Aralık 2023 tarihleri arasında Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ JASAT/Mercek-2 adlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında uyuşturucu, cinsel saldırı, yaralama, yağma, terör örgütüne üye olmak, tehdit ve hırsızlık suçlarından 2 yıl ile 13 yıl 6 ay arasında hapis cezaları bulunan 8 kişinin de bulunduğu 55 kişi yakalandı. Yakalanan 55 kişi adliyeye sevk edildi ve 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.