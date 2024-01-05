Tahmini Okuma Süresi: dakika

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kanser hastası annesini tedavi ettirmek için uzman çavuş olduktan sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Seyit Yalçın'ın ve Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın’ın ailesini ziyaret etti.

Başkan Coşar, şehit Uzman Çavuş Seyit Yalçın ve şehit Jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın’ın aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu.

Şehitlerin emaneti ailelerin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getiren Coşar, “Şehit ailelerimizin evlatları vatan için, bayrak için, kutsal saydığımız değerler için canlarını feda ettiler. Bizler devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Onlara minnet borçluyuz. Ailelerimiz her zaman bizim baş tacımızdır. Bugün ülkemizde al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize minnet ve şükran borçlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim bizleri şehitlerimize ve ailelerine karşı mahcup etmesin, emanetlerine layıkıyla sahip çıkabilmeyi nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.