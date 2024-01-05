Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son yıllarda cep telefonlarında yüklenen müzik uygulamaları ve her fırsatta müzik dinleyenlerin sayısı arttı. Vatandaşlar, çeşitli anlara göre dinleyebilecekleri müzik türlerini farklı listeler halinde hazırlamaya başladı.

Spor, dans, eğlence ve arabesk gibi çeşitli başlıklarda hazırlanan listelerin yanına ‘duş’ başlığı altında toplanan şarkıların da popülerleştiği görüldü. Sosyal medyada sıkça konuşulan ‘duşa girerken dinlenecek şarkılar’ başlıklı listeler, kullanıcıların olduğu gibi cep telefonu tamircilerinin de dikkatini çekti.

Yozgat’ta cep telefonu tamirciliği yapan esnaf, kış aylarında banyoya telefonla girmenin kötü sonuçlar oluşturabileceğini söyledi.

Kış aylarında suyun sıcak olması sebebiyle ortamda buhar oluştuğunu ifade eden telefon tamircileri, “Vatandaşlar son zamanlarda banyoya girerken bile cep telefonlarından müzik dinliyor. Kış aylarında duş sırasında kullanılan suyun sıcak olması sebebiyle ortamda yoğun buhar ve nem oluşuyor. Oluşan buhar, ister istemez banyoda bulunan cep telefonunun mikrofon, kulaklık ve şarj bölümlerinde de etkisini göstererek, daha sonrasında yoğuşuyor ve sıvıya dönüşüyor. Bu durum telefonlar için büyük bir tehdittir, çünkü telefonun bağlantı noktalarında yoğuşan buhar sıvılaşıyor ve cihazda sıvı temasına yol açıyor. Bu nem telefon sağlığına zararlıdır, yani suya düşen bir telefonla nemden bozulan bir telefon arasında fark yok. Telefonlarda sıvı teması olduğunda cihaz genellikle hurdaya ayırılıyor çünkü sıvının nereyi bozduğunu anlamak pek mümkün olmuyor. Büyük bir maddi külfet oluyor diyebiliriz, telefonu çöpe atmak zorunda kalabilirler” dedi.