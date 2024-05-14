Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun, 1984 yılında aldığı bir karar ile 14 Mayıs tarihini tüm dünyada “Dünya Çiftçiler Günü” olarak ilan edildiğini belirten Başkan Erkekli, “Bu anlamlı günde, tüm çiftçi emekçilerimizin yanında olduğumuzu beyan ederek günlerini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Erkekli yaptığı açıklamada, “İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemiz için tarımsal anlamda çok önemli bir potansiyele sahip siz değerli Yozgatlı çiftçilerimiz, sarf ettiğiniz yoğun emek ve alın teriniz, inanın ülkemiz ekonomisi için çok kıymetlidir. Sizler ilimizin, ülke genelinde ve hatta uluslararası arenada dahi adının anılmasında büyük pay sahibisiniz. Yozgat kadim bir tarım kentidir. Tarımsal üretim ve tarımsal sanayi için verdiğiniz emeklere her zaman saygı duyduk ve sizleri destekleme konusunda var gücümüz ile çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Erkekli açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Tarım ve hayvancılık alanlarında, her türlü şartta ülkemiz ve ekonomimiz için yaptığınız verimli çalışmalar, zaman zaman birtakım zorluklardan ötürü kısmi de olsa kesintilere uğrayabilmektedir. Elbette ki dünya ölçeğinde yaşanan bazı olumsuz gelişmeler sizleri de menfi yönde etkilemektedir. Küresel ısınmanın, yapılan tarımsal faaliyetlere olan olumsuz yansımaları göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen biliyoruz ki ülkemizin kalkınması, siz çiftçi emekçilerimiz ile olacaktır. Kıymetli çiftçi kardeşlerim, sözlerimi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in şu ifadesi ile noktalamak istiyorum. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık. Var olun, sağlıcakla kalın.”