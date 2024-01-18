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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci kurum ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Kurum ziyaretleri kapsamında Yozgat Şeker Fabrikası’nı ziyaret eden Başkan M. Erkut Ekinci, çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Ziyarette çalışanlar ile bir araya geldiklerini belirten Başkan Ekinci, “Bölgemizin kalkınmasında önemli bir dişli olan Yozgat Şeker Fabrikası’nı ziyaret ettik. Emekçi kardeşlerimizin aşına ortak olduk, isteklerini dinledik. Biz üreten ve emek veren tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Artık Sorgun için güç birliği zamanı” şeklinde konuştu.