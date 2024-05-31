Başkan Faruk Anteplioğlu, “Kurbanlıkların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, pasaport ve veteriner, sağlık raporu ve nakil belgesi olan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçilmelidir” dedi.

Hangi hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi gerektiğinden bahseden Başkan Anteplioğlu, “Kurbanlıklar çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç veya gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar kurbanlık olarak seçilmemelidir” diye konuştu.

“VETERİNER SAĞLIK RAPORU BULUNDURULMALI”

Kurbanlık hayvanların nakledilmesi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Anteplioğlu, “Kurbanlık nakledilecek hayvanlar küpeli, şap ve çiçek hastalığına karşı aşılı olmalıdır. Nakil araçları nakil öncesi ve sonrasında mutlaka temizlenip dezenfekte edilmelidir. İl sınırları içinde nakil sırasında ve pazara girişte büyükbaşlarda pasaport ve küçükbaşlarda nakil belgesi; il dışına nakledilecek hayvanlarda ise bu belgelerin yanı sıra veteriner sağlık raporu bulundurulmalıdır. Küpesiz, pasaport/nakil belgesi/veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar nakledilemez ve kurbanlık pazara satışı yapılamaz. İl içinde ise pasaport veya nakil belgesi yeterli olmaktadır” şeklinde konuştu.

“HAYVANA EZİYET EDİLMEMELİ”

Anteplioğlu son olarak şu ifadelere yer verdi: “Kurbanlık kesimler ehil kişilerce yapılmalı, belediyelerin gösterdiği kesim yerlerinde yapılmalı, kesimlerde hayvan refahı ilkelerine göre hareket edilerek kesimin hayvana eziyet edilmeden tamamlanması, temizlik ve hijyene dikkat edilmesi, iç organlardan karkasa bir bulaşma olmadan çıkarılması, kanın çok iyi akıtılması önemlidir. Kesim öncesi ya da sırasında hastalık şüphesi bulgularının görülmesi halinde İl/İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli nöbetçi veteriner hekimlere bilgi verilmelidir. Kurbanlık kesim yerlerinde atıkların, kan ve diğer organların her hangi bir çevre kirliliğine neden olmaması için gelişigüzel çevreye atılmamalı, sızdırmaz uygun bir poşet içinde temizlik görevlilerine teslim edilmelidir. Bu vesile ile meslektaşlarım tüm halkımızın kurban bayramını tebrik eder, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.”