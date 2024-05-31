Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Haziran ayı doğal gaz tarifesini açıkladı. Mesken ve sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artış olup olmadığı merak ediliyordu.

BOTAŞ, internet sitesinde yayımladığı duyuruda, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" ifadesine yer verildi.

Konut tüketicileri için 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 4 bin 80 lira olarak belirlenmiştir. Sanayi aboneleri için ise tarifeler şu şekildedir:

Kademe 1: 1000 metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira

Kademe 2: 1000 metreküp doğal gaz için 11 bin 374 lira

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Bu açıklamayla birlikte, Haziran 2024 itibarıyla doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artışın yapılmadığı kesinleşmiş oldu. Detaylı bilgi ve güncel tarifeler için BOTAŞ’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.