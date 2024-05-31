TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle programının jürisi olan Öykü Gürman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Öykü Gürman kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi şarkıları söylemiştir ve evli mi? İşte Öykü Gürman hakkında tüm detaylar...

Öykü Gürman'ın Hayatı ve Biyografisi

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. Türk pop ve flamenko şarkıcısı olmasının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de tanınmaktadır. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile birlikte kurdukları Öykü ve Berk grubu ile müzik dünyasında adını duyurmuştur. Grup, 2010 yılında dağılmıştır ve her iki kardeş de solo kariyerlerine devam etme kararı almıştır.

Müzik Kariyeri

Öykü Gürman, müzik kariyerinde Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayan özgün tarzıyla dikkat çekmiştir. 2007 yılında YouTube'a yükledikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" adlı video ile büyük bir çıkış yakalamışlardır. Video, Mayıs 2008 itibarıyla 10 milyon 800 bin kez izlenmiştir. İlk albümleri Kısmet'te yer alan 10 şarkıda, türküleri flamenco ile birleştirmişlerdir. Bu başarılarının ardından TRT1'de "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programını sunmuşlardır.

Solo Albümleri ve Şarkıları

Öykü Gürman, solo kariyerinde de başarılarına devam etmiştir. Albümleri ve önemli teklileri şunlardır:

Bir Başka (2011)

Rüya Bitti (2015)

Nem Alacak Felek Benim (2014)

Düşün Beni (2018)

Ay Işığı (Koliva ile) (2019)

Deniz Gözlüm (2020)

Yine Sevenler Sevsin (2020)

Nació la Luna (Berk Gürman ile) (2021)

Unutuldum Mu Yani (Berk Gürman ile) (2021)

Ayaz Geceler (2022)

Acıyı Bırak (2023)

Özel Hayatı

Öykü Gürman, 4 Ağustos 2015 tarihinde ünlü müzisyen Yavuz Bingöl ile evlenmiş, ancak 15 Nisan 2016 tarihinde boşanmıştır.

Filmografi

Öykü Gürman, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da başarılı projelere imza atmıştır. Yer aldığı önemli yapımlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Türkü Filmi (2004)

Panzehir (2014)

Urfalıyam Ezelden (2014)

Aşk Zamanı (2015)

Sen Anlat Karadeniz (2018-2019)

Gel Dese Aşk (2020)

Bayram Şekeri (2021)

Alparslan: Büyük Selçuklu (2022-2023)

Bandırma Füze Kulübü (2022)

Öykü Gürman, hem müzik hem de oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmaya devam etmektedir. Sanatçının hayatı ve kariyerine dair daha fazla bilgi almak için takipte kalın.