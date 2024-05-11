Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi’nin kesiştiği yerlerde bulunan taşkın su kanalı temizliği çalışmalarını yerinde inceledi.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, DSİ ile görüşmeler sonrası taşkın su kanalı çalışma alanını ziyaret etti.

Başkan Arslan, DSİ ile yaptığı görüşmelerin ardından, Erzurum Mahallesi'nde başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında taşkın su kanalı alanını ziyaret ederek yetkililerden çeşitli bilgiler aldı.

Başkan Arslan, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, "Dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projemiz ile mahalle sakinlerimizin taşkın riskinden korunmasını ve bölgenin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız. İlçemiz için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceğiz" dedi.

Arslan, vatandaşların yaşadığı sorunların çözümü için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğinin altını çizdi.