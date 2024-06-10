Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçe esnaflarını iş yerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler dileğinde bulundu hem de onların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde Başkan Arslan, esnafın sorunlarına çözüm bulmak ve onların daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Esnafların iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde Başkan Arslan, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak yerel işletmelerin mevcut durumları hakkında bilgi aldı.

Esnafların ihtiyaçlarına kulak veren Başkan Arslan, belediye olarak esnafın yanında olduklarını ve onların işlerini kolaylaştırmak için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Başkan Arslan, "Esnaflarımız, ilçemizin ekonomisinin bel kemiğidir. Onların daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için belediye olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Taleplerini ve önerilerini dikkate alarak, çözüm odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren esnaflar ise, Başkan Arslan'ın samimi ilgisinden ve sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımından dolayı teşekkürlerini ilettiler.